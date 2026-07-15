محافظ دمياط يبحث مع شركة ميثانكس مصر تعزيز الشراكة ودعم تشغيل الشباب

استقبل الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، المهندس محمد شندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول، بحضور منال الجسري مدير الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وأوضح بيان أصدره ديوان عام محافظة دمياط، أن المحافظ استعرض موقف الشركة، التي تُعد أحد أبرز مشروعات الصناعات البتروكيماوية في مصر، كونها مشروعًا مشتركًا بين شركة ميثانكس العالمية وعدد من الشركاء الحكوميين المصريين، وبدأت نشاطها بمحافظة دمياط عام 2011، وأسهمت في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات البتروكيماوية.

واطلع المحافظ على نتائج مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الذي يمثل شراكة بين محافظة دمياط وشركة ميثانكس مصر ومنظمة العمل الدولية، حيث انطلق المشروع عام 2018، ونجح في تدريب نحو 3500 شاب وفتاة، إلى جانب توفير قرابة 1400 فرصة عمل، من خلال برامج متخصصة في ريادة الأعمال والتأهيل لسوق العمل.

كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الخامسة من مسابقة "رواد دمياط"، التي تستهدف دعم الأفكار الابتكارية والمشروعات الناشئة، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين شباب المحافظة.

وفي ختام اللقاء، ناقش محافظ دمياط مع مسئولي الشركة عددًا من المقترحات الهادفة إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة، ودعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز فرص التدريب والتشغيل، بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم أبناء محافظة دمياط.