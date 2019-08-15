 تحرير 70 محضرا لمخالفة خط السير على الكورنيش لميكروباصات مطروح - بوابة الشروق
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تحرير 70 محضرا لمخالفة خط السير على الكورنيش لميكروباصات مطروح

أحمد سباق
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 7:12 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 7:12 م

شن مشروع المواقف الموحدة ومباحث المرور حملة تفتيشية على شارع كورنيش بمدينة مرسى مطروح لمراجعة مدى التزام سائقي سيارات الميكروباص بخط السير ومنع أية تجاوزات، وتم تحرير 70 محضر مخالفة خط سير.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح،، بمراجعة تراخيص جميع سيارات الأجرة على كورنيش المدينة مع التشديد على الالتزام بخط لسير المعتمد وإلزم السيارات غير المصرح لها بالعمل على الكورنيش بالالتزام بخط السير للمناطق الداخلية بالمدينة خاصة مناطق شرق المدينة بالكيلو 4 و7 و8 وتخفيف المعاناة عن المواطنين مع الإقبال السياحي المتزايد على المحافظة.

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