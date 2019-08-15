 إصابة 6 من الشرطة في تبادل لإطلاق النار مع مسلح في فيلادلفيا الأمريكية - بوابة الشروق
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إصابة 6 من الشرطة في تبادل لإطلاق النار مع مسلح في فيلادلفيا الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 3:30 ص | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 3:30 ص

أصيب ستة من عناصر شرطة مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية مساء الأربعاء في تبادل لإطلاق نار في حي نيكتاون بالمدينة.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن العشرات من ضباط الشرطة أغلقوا الشوارع في الحي الذي شهد تبادل إطلاق النار، وشوهد ضباط آخرون وهم يركضون وراء السيارات بحثًا عن رجل مسلح محتمل.

وقال مسؤول الشرطة بالمدينة إريك جريب عبر تويتر إن الإصابات غير مهددة للحياة، مضيفا أن هناك شرطيين آخرين يعالجون من جروح غير ناتجة عن إطلاق النار.

وأضاف: "المشتبه به لا يزال يطلق النار.. تجنبوا هذه المنطقة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوجان جيدلي، المتحدث باسم البيت الأبيض، أنه تم إحاطة الرئيس دونالد ترامب علما بإطلاق النار ولا يزال يتابع الوضع".

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