ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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استقرت أسعار الأسمنت والحديد في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت

وكانت الأسعار المتداولة بالسوق للطن الواحد، وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:

حديد عز 9650 جنيها.

حديد بشاي 9550 جنيها

حديد العتال 9550 جنيها.

حديد المراكبي 9400 جنيه.

حديد المصريين 9400 جنيه.

حديد العشري 9400 جنيه.

حديد الجيوشي 9400 جنيه.

حديد مصر ستيل 9400 جنيه.

فيما تراجعت أسعار الأسمنت في بعض الشركات اليوم على النحو التالي:

أسمنت النصر 720 جنيها.

أسمنت أسيوط "الفهد" 710 جنيهات.

لافارج للأسمنت "المخصوص" 725 جنيها.

أسمنت أسوان 725 جنيها.

اسمنت سيناء 713 جنيها.

اسمنت السويس 738 جنيها.

أسمنت حلوان سجل 733 جنيها.

أسمنت بني سويف 763 جنيها.