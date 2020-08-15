روسيا تُعلن بدء إنتاج اللقاح المضاد لكورونا: ينشئ مناعة تصل إلى عامين

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أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، عن بدء إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم "سبوتنيك-5"، لعلاج فيروس كورونا.

وأفاد بيان للصحة الروسية، بأنه تم بدء إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والمطور من قبل مركز "جاماليا" لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية التابع للوزارة، وبذلك تصبح روسيا أول دولة على مستوى العالم تشرع في إنتاج لقاح مضاد للفيروس.

ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين، تفصل بينهما فترة زمنية تقدر بثلاثة أسابيع.

كان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أكد -في وقت سابق- أن التطعيم ضد كورونا في روسيا سيكون طوعيا حصرا.

وبحسب وزارة الصحة الروسية، يتيح اللقاح الروسي إنشاء مناعة ضد الفيروس، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل إلى عامين.