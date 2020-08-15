وزير الإعلام السوداني: اتفاق على خطة عمل لتذليل عقبات التبادل التجاري مع مصر

أشاد وزير الإعلام السوداني فيصل صالح، بنتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الخرطوم.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بحضور رئيسي وزراء مصر والسودان، مساء السبت، إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بينهما في جميع المجالات المختلفة.

وأضاف أنه تم خلال المباحثات التي عقدت بين الدكتور عبد الله حمدوك والدكتور مصطفى مدبولي، تجديد التزام البلدين بالتبادل التجاري، والاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات في سبيل ذلك.

وأوضح أنه تم أيضًا مناقشة تطوير التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والملاحة البحرية والصحة، بالإضافة إلى البحث العلمي والتعليم الفني والتقني، من خلال تبادل المنح الدراسية.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا فقط.