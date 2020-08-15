بريطانيا تحتفل بمرور 75 عاما على هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية

احتفلت بريطانيا اليوم السبت بالذكرى الـ75 لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، حيث أقيمت العديد من الفعاليات عبر الإنترنت بسبب وباء فيروس كورونا.

وشملت الاحتفالات بالذكرى الـ75 ليوم النصر على اليابان تحليقا لمقاتلات من فريق عرض سلاح الجو البريطاني "ريد اروز" (السهام الحمراء) فوق عواصم الدول الأربع التي تكون المملكة المتحدة: إدنبرة وبلفاست وكارديف ولندن.

ويتم الاحتفال بيوم النصر على اليابان هذا العام بمرور 75 عامًا على استسلام اليابان لقوات الحلفاء، وإنهاء الأعمال العدائية. وأقيمت مراسم استسلام رسمية في 2 أيلول/سبتمبر على متن حاملة الطائرات "يو إس إس ميسوري" في خليج طوكيو.

واستمر القتال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعدة أشهر بعد هزيمة ألمانيا النازية- حليف اليابان- في أيار/مايو عام 1945.

وحضر الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، وزوجته كاميلا، اليوم السبت، قداسا وطنيا لإحياء ذكرى يوم النصر على اليابان في حديقة النصب التذكاري الوطني.

وحضر الحدث الذي بثه التليفزيون بعض قدامى المحاربين.

وشارك رئيس الوزراء، بوريس جونسون أيضا في الحدث. وأرسل خطابا إلى المحاربين القدامى في الشرق الأقصى قائلا "كنتم آخر من عادوا إلى ديارهم لكن إنجازاتكم مكتوبة في أضواء العواصم المتلألئة للمنطقة الديناميكية التي نراها اليوم".

وأعرب جونسون وزعماء آخرون من بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والرئيس النيجيري، محمدو بوهاري ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو عن شكرهم لهؤلاء الذين خدموا في رسالة فيديو.

يذكر أن حوالي 50 ألف من أفراد القوات البريطانية والكومنولث قتلوا في الحرب ضد اليابان ،نصفهم في معسكرات اعتقال.