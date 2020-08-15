مقتل 4 سوريين وإصابة 5 في انفجار لغم بريف إدلب الجنوبي

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لقي 4 مدنيين سوريين حتفهم وأصيب 5 آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية التح بمنطقة خان شيخون، في ريف إدلب الجنوبي، بشمال سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن لغماً أرضياً انفجر في ورشة لجني محصول الفستق الحلبي في تلة جعفر بمحيط قرية التح التابعة لمنطقة خان شيخون بريف إدلب، ما تسبب بمقتل أربعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم اثنان بحالة خطرة.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حماة الوطني.

ووفق الوكالة، تواصل عناصر الهندسة في الجيش السوري تطهير المناطق المحررة تباعاً لتأمين الأهالي في مناطقهم وممتلكاتهم.