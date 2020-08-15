 مركز «جاماليا» الروسي يأمل أن يتم إنتاج اللقاح ضد كورونا خلال 12 شهرًا - بوابة الشروق
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مركز «جاماليا» الروسي يأمل أن يتم إنتاج اللقاح ضد كورونا خلال 12 شهرًا

امرأة تحمل قارورة صغيرة عليها ملصق "لقاح كوفيد-19" خلال صورة توضيحية من أرشيف رويترز
امرأة تحمل قارورة صغيرة عليها ملصق "لقاح كوفيد-19" خلال صورة توضيحية من أرشيف رويترز
موسكو - أ ش أ:
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 11:34 ص | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 11:34 ص

أعرب رئيس مركز "جاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينسبرج، عن أمله أن يتم خلال 9 - 12 شهرا إنتاج ما يلزم لمواطني روسيا من لقاح "Sputnik 5" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال جينسبرج، في تصريح صحفي اليوم السبت حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية: "من المهم بالنسبة لنا أن نفهم، متى سنتمكن بهذا القدر أو ذاك، من تغطية احتياجات البلد من اللقاح؟"، معربا عن أمله أن يتم ذلك في غضون 9 - 12 شهرا.

وأضاف أن عمليات التسليم الأولى للعقار ستتم في 10 - 15 منطقة في روسيا، ولكنه لم يحدد أي مناطق بالذات، موضحا أن تكنولوجيا تصنيع اللقاح الروسي مماثلة لتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

كان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أعلن في وقت سابق، خلال اجتماع للرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، أن العاملين في المجال الطبي والعاملين في المدارس سيكونون أول من يتلقى اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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