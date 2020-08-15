التحقيق مع المتزلج النرويجي بيتر نورثاج بسبب السرعة والكوكايين

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قال النرويجي بيتر نورثاج، متزلج اختراق الضاحية السابق والفائز مرتين بالأولمبياد، إنه يخضع للتحقيق أمام الشرطة بشأن تجاوز السرعة والعثور على مخدر الكوكايين في منزله، وهو ما أكدته الشرطة اليوم السبت.

وكتب نورثاج عبر تطبيق "انستجرام" :"ارتكبت خطأ كبيرا" وذلك بعد يوم من قيام الشرطة بإيقافه لتجاوزه حدود السرعة. وأكد نورثاج: "كنت أقود بسرعة كبيرة، وتم اصطحابي لغرفة الطوارئ للخضوع لتحليل دم".

وأضاف:" بالإضافة لذلك، وجدت الشرطة كمية صغيرة من المخدرات في منزلي... كوكايين".

وذكرت الشرطة في بيان اليوم السبت أن نورثاج كان يتعاون معهم وأنه جرى مصادرة رخصة قيادته.

وذكر البيان الذي نشرته كاملا محطة "ان.أر.كيه" العامة :" كان نورثاج متعاونا وسنواصل التحقيق خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف البيان أن التحقيق كان في مرحلة مبكرة وأنه تضمن تهمة تجاوز السرعة تحت تأثير المخدرات.

ووفقا للشرطة، سجلت السيارة 168 كيلومترا في الساعة في منطقة لا تتخطى السرعة فيها 110 كيلومترا في الساعة، وذلك على طريق "إي 6" السريع جنوب شرقي النرويج.

وتم تفتيش منزل نورثاج بسبب الاشتباه في أنه كان تحت تأثير المخدرات عندما ألقي القبض عليه لتجاوزه حدود السرعة.

وأعرب نورثاج عن أسفه الشديد لجميع الأشخاص الذين أصابهم الحزبن بسببه، مضيفا أنه يتوقع توجيه اتهامات، إليه وأنه سيتحمل مسؤولية أفعاله.

واعتزل نورثاج /34 عاما/ في عام 2018. وتتضمن حصيلته الأولمبية الفوز بذهبيتين في دورة ألعاب 2010 في فانكوفر.

كما توج نورثاج بـ13 لقبا في بطولات العالم، كان الأول في 2007 عندما أسس فريق التتابع 4X10 كيلومتر في سابورو باليابان.

وبسبب النتائج السيئة، لم يتم اختيار نورثاج للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية عام 2018.

وتصدرت أخبار نورثاج العديد من العناوين الرئيسية للصحف عبر السنين، وفي بعض الأحيان للتهكم على المنافسين وفي عام 2014 بسبب واقعة القيادة تحت تأثير الكحول، ولكن أغلب الأوقات التي تصدر فيها العناوين كان بسبب إنجازاته الرياضية الرائعة.

وأدت واقعة القيادة تحت تأثير الكحول إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 50 يوما، وتغريمه، ولكن تم السماح له لاحقا بقضاء فتر السجن بمنزله تحت الإقامة الجبرية، مع ارتداء جهاز إلكتروني في الكاحل لتحديد موقعه.

ومنذ اعتزاله، عمل نورثاج معلقا لمحطة "تي.في.2". ولم تحدد بعد المحطة قرارها بشان نورثاج ولكنها تخطط للحديث معه.

وذكرت صيحفة "أدريسيافيسين" اليوم السبت أن فريق "أونو-اكس" للدراجات ألغى تعاونه مع نورثاج.

وحتى الآن، لم يحسم العديد من الرعاة موقفهم مع نورثاج، وبينهم الاتحاد النرويجي للتزلج وشركة ريد بول لصناعة مشروبات الطاقة.

وقال إيريك مير نوسوم، مدرب فريق اختراق الضاحية النرويجي وصديق نورثاج، لـ"إن.أر.كيه" أن الواقعة محزنة ولكنه قد يوفر وسائل مساعدة للمتزلج السابق.