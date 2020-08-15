مد فترة التصالح على مخالفات البناء بالدقهلية حتى 15 سبتمبر القادم

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، عن مد فترة تقديم طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تنتهي في 15 سبتمبر المقبل، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وعقد محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اجتماعا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء أكد لهم خلاله ضرورة استكمال العمل بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.