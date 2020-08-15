فرونتال يكتسح كونسادول بسداسية ويواصل التربع على صدارة الدوري الياباني

واصل كاواساكي فرونتال انطلاقته الرائعة في الدوري الياباني وعزفه المنفرد على صدارة جدول المسابقة بفوزه الكاسح 6 / 1 على مضيفه كونسادول سابورو اليوم السبت.

ورفع فرونتال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بعدما حقق اليوم انتصاره التاسع على التوالي مقابل التعادل في مباراة واحدة من بين المباريات العشرة التي خاضها في المسابقة حتى الآن.

وتجمد رصيد سابورو عند 12 نقطة في المركز العاشر بعدما مني اليوم بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وأنهى فرونتال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله شينتارو كورومايا في الدقيقة 35 .

وفي الشوط الثاني، أمطر الفريق شباك مضيفه بخمسة أهداف سجلها كاورو ميتوما في الدقيقتين 50 و63 ولياندرو دامياو في الدقيقة 55 ويو كوباياشي في الدقيقتين 87 و90 فيما سجل جاي بوثرويد الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.