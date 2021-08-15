صلاح الأعلى تقييما بين لاعبي ليفربول أمام نورويتش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهل محمد صلاح، نجم ليفربول، مشواره مع الريدز في الموسم الجديد من البريميرليج 2021/2022 بتألق لافت للآنظار بتسجيله هدفًا وصناعة هدفين أمام نورويتش سيتي ليحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث خلال فوز ليفربول على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة وصنع هدفين لزميليه في الريدز جوتا وفيرمينو ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية بالمسابقة لـ5 مواسم متتالية.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييمًا لكل لاعب من ليفربول أمام نورويتش سيتي وفقًا للدرجات من 1 إلى 10.

اختلف تقييم الفرعون بين 8 إلى 9 درجات ليصل متوسط تقييمه بين كل الصحف لـ8.8 درجة.

وتصدر صلاح تقييم لاعبي الريدز وكان الأقرب له هو أليسون بيكر، حارس ليفربول بمتوسط 7.9 درجة.

جدير بالذكر أن صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية بخمس مواسم متتالية وهى هدف واتفورد 2017، هدف في شباك وست هام 2018، هدف ضد نورويتش سيتي 2019، هاتريك ضد ليدز يونايتد 2020، هدف ضد نورويتش 2021.

ويستعد ليفربول لملاقاة بيرنلي في الجولة الثانية من البريميرليج السبت المقبل.