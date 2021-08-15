محافظ الأقصر يتفقد أعمال مشروع صرف صحي نجع الجالس بالكرنك

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بدء الأعمال بمشروع صرف صحي نجع الجالس بالكرنك بمدينة الأقصر، حيث تم بدء تنفيذ أعمال شبكات انحدار بطول 3,7 كيلو متر لخدمة آهالي النجع، وذلك تابعًا لمبادرة حياة كريمة.

كما استمع ألهن إلى مطالب عدد من المواطنين بالمنطقة، حيث وجه بتحديد لقاء مفتوح مع المواطنين بحضور المهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والقيادات المعنية، للاستماع إلى جميع الاستفسارات والرد عليها والتعريف بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية.