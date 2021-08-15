صاحبة المركز العاشر بالثانوية الأزهرية ببورسعيد: حفظي للقرآن سر تفوقي

قالت كريمة هاني أمين عيسى، الحاصلة على المركز العاشر بالثانوية الأزهرية القسم العلمي بمعهد الزهور النموذجي التجريبي للفتيات، بمجموع ٦٤٨ درجة بنسبة 99.69 إن حفظها للقرآن الكريم سر تفوقها.

وأضافت كريمة، في تصريح خاص للشروق، أن "مساعدة والدتي لي ودعمها اللا محدود بكل ما تملك كان من ضمن أسباب تفوقي"، موضحة أنها علمت بخبر نجاحها من بيان الوزارة، وفور معرفتها سجدت صلاة شكرًا لله على نجاحها وتوفيقه لما بذلته من جهد وشعرت بفرح وسعادة ممزوجًا بالبكاء بالنجاح.

وأوضحت آمال حامد، والدة كريمة، إلى أنها فور سماعها خبر نجاحها وتفوقها سجدت لله شكرًا على فضله ونعمته، وأنها شاهدت فيديو البيان الصحفي مرتين لتصدق وتتأكد من ترتيب ابنتها.