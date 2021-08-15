تايلاند تسجل 21 ألفا و 882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الأحد، تسجيل 21 ألفا و882 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 209 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 7 آلاف و551 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.



وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة في تايلاند منذ بداية الوباء إلى 907 الاف و157 حالة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 21 ألفا و637 حالة بين عامة الناس، وتسجيل 245 حالة بين نزلاء السجون.



وتعافى على مدار أمس، 21 ألفا و106 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 688 ألفا و881 شخصا.