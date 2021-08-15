 سي إن إن: واشنطن قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان - بوابة الشروق
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سي إن إن: واشنطن قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان

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وكالات:
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 7:44 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 7:44 م
نقلت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، أن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، مشيرة فقط إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، لتكون مهمتها إجلاء موظفي السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان.

كما أشارت إلى أن الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية التي أرسلت التعزيزات من قوامها إلى أفغانستان، وصل إلى منطقة الخليج يوم الأحد لإدارة الوضع.

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