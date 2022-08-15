محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بقرية أم دومة

نفذ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية بمركز طما، تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية أم دومة؛ وذلك لمعاينة المشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية وإزالة أية معوقات، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، والعميد محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور هاني فؤاد مدير عام هيئة الاسعاف بسوهاج.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بأم دومة، واستمع إلى شرح مفصل عن المركز، حيث تم الانتهاء من الأعمال وتنسيق الموقع العام، ويهدف المركز إلى تقديم 8 خدمات خاصة برعاية وتنمية الأسرة والطفل ومنها "إعادة تأهيل وحضانة الطفل، وتعديل السلوك، ويشمل "حضانة، ومركز علاج طبيعي، وصالة ألعاب رياضية علاجية، وعيادات تخاطب، وورش تدريب، وفصل محو أمية، وعيادة تنظيم أسرة، ومركز مودة"، ويعد المركز واحدا ضمن 15 مركزا جارٍ إنشاؤها على مستوى المحافظة.

وتفقد الفقي، خلال جولته، أعمال إنشاء موقف سيارات الأجرة، والسوق الحضري بالقرية، موجها بتكثيف الأعمال، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وشملت جولة المحافظ/ تفقد مشروع نقطة إسعاف "أم دومة"، نموذج واحد سيارة، بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، حيث تم تسليم النقطة إلى هيئة الإسعاف، والتي بدأت بالفعل في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد "الفقي"، على أهمية تلك المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري قد ساهمت في تغيير واقع القرى بسوهاج، وتوفير الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات من مياه شرب وصرف صحي، وطرق، وكباري، وأبنية تعليمية، وتبطين للترع، وتضامن اجتماعي، وصحة، وتعليم، موجها الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.