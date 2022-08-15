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مصر
عضو تعليم النواب: سنطلب من الوزير الجديد مد فترة التظلمات بنتيجة الثانوية
التنفيذ فورا.. مدبولي يوجه بزراعة وتشجير الطريق الخدمي المحيط بالدائري
مدبولي يوجه بالقضاء على المواقف العشوائية على الطريق الدائري
رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجديد يلتقي الفريق التراس
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العالم
صحيفة: وفاة 8 جنود روس بسبب تفشي الفئران
سماع دوي انفجارات قرب محطة زابوروجيا إثر قصف نفذته القوات الأوكرانية
روسيا تدين محاولات عرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيا
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فيوتشر يكشف تفاصيل زيارة فيتوريا للنادي
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الاسماعيلي في الكأس
اللجنة التنفيذية لبطولة العالم للجامعات للإسكواش تناقش استعدادات استضافة مصر للبطولة
رأي
فن
دوللي شاهين تطرح أحدث أعمالها الغنائية «ننه هو»
تأجيل حفل عمرو دياب بجدة لظروف طارئة
«استمارة 6» لراغب علامة تتجاوز 12 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها
طرح برومو مسلسل «الليلة وما فيها» لزينة
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مواطن
فيديو.. رئيس شعبة مواد البناء: نعاني نقصا في الأخشاب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
وزير التموين يضع ضوابط جديدة لصرف دعم السلع بالزيادة الاستثنائية
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان
حوادث وقضايا
تأجيل محاكمة حمزة زوبع وآخرين في الانضمام لجماعة إرهابية لـ20 أغسطس
المشدد 5 سنوات لمتهم بقضية محاولة اقتحام قسم مدينة نصر
مصرع لاعب منتخب مصر للدرجات في حادث تصادم بالدقهلية
مصرع وإصابة 6 شخصين إثر تصادم ملاكي ولودر بالبحيرة
تليفزيون
نائب: حريق كنيسة أبو سيفين شهد لمحات إنسانية واهتماما كبيرا من الدولة