أول سفينة محملة بالقمح مستأجرة من جانب الأمم المتحدة تغادر أوكرانيا إلى أفريقيا

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غادرت أول سفينة شحن تستأجرها الأمم المتحدة ميناء بيفدينيي في جنوب أوكرانيا اليوم الأحد، محملة بالقمح إلى أفريقيا، وفقا لحاكم منطقة أوديسا ، ماكسيم مارشينكو.

كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد استأجر سفينة الشحن "بريف كوماندر" ،التي قالت الأمم المتحدة إنها تحمل 23 ألف طن من القمح متجهة إلى إثيوبيا.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاقات في نهاية يوليو الماضي للسماح لأوكرانيا باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود رغم الحرب مع روسيا.

ومنذ بداية أغسطس، نقلت أكثر من 12 سفينة شحن الحبوب الأوكرانية إلى خارج البلاد. ومع ذلك، كانت الشحنات الأولى تجارية.

وتخشى الأمم المتحدة من نقص الغذاء والجوع في الأجزاء الفقيرة من العالم، إذا لم تستأنف أوكرانيا دورها التقليدي كمورد رئيسي للحبوب.

ويتم تفتيش السفن وحمولتها أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور التركي، بموجب الاتفاق المبرم .