بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات بطرابلس

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس منذ يوم أمس وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.

ودعت البعثة، في بيان صحفي اليوم، جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسئوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وعبرت البعثة عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

وطالبت بالوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، معلقة بالقول: "العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار".

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في نهاية 2021، لكن تم إلغاؤها بسبب خلاف على الأساس القانوني والمرشحين، من بين أمور أخرى، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لانتخابات الجديدة.

وتتواصل الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس منذ فجر اليوم، بين اللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع، وقوة الردع والشرطة القضائية التابعتين لوزارة الداخلية.

واندلعت الاشتباكات مساء أمس بعد القبض على آمر اللواء 444، عقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة، من قبل قوة الردع والشرطة القضائية.

وتسبب العنف في تعليق رحلات الطيران من وإلى مطار معيتيقة القريب كما تم إلغاء المحاضرات في جامعة طرابلس.

وأفاد شهود بأن الاشتباكات نشبت مجددا بعد فترة هدوء قصيرة، مما تسبب في بقاء السكان في منازلهم.