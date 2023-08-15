السجن 10 أعوام لمتهم بقتل حارس عقار دافع عن سيدة لمنع سرقتها في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، اليوم الثلاثاء، "أ.ح.ح"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت باحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة؛ لاتهامه بقتل "ع.ع.م"، حارس عقار، وذلك في القضية المقيدة برقم 26903 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول قيام شخص بطعن أخر بسلاح أبيض "سكين" داخل شقة سكنية في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وأقوال شهود العيان، أنه وحال تواجد "ن.أ.ح"، ربة منزل، بالشقة محل سكنها في منطقة النخيل، طرق المتهم عليها الباب، شاهرًا سلاح أبيض "سكين" مهددًا إياها بها حال صراخها، وذلك لسرقتها.

وأضافت التحقيقات أنه وعند ذلك استغاثت السيدة بحارس العقار "المجني عليه" فاشتبك مع المتهم، إلا أن الأخير تعدى عليه بطعنة نافذة في الصدر، ثم تركه وفر هاربا، وعند تجمع الشاهدة الأولى والأهالي رأوا المجني عليه غارقًا في دمائه، فتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة، متأثرًا باصابته.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه إحتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد عزت مزيد، وأسامة النبوي الصباغ، ورفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة، كيرلس الراوي.