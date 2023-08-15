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الإعصار لان يضرب غرب اليابان ويعطل خدمات النقل


نشر في: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 8:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 8:23 ص

وصل الإعصار "لان" بطيء الحركة إلى شبه جزيرة كي في غرب اليابان اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وتعطيل خدمات النقل الجوي والبري والقطارات وتسبب في فوضى للمسافرين المحليين والدوليين خلال العطلة الصيفية.

واضطر نحو 650 شخصا للبقاء طوال الليل في مطار كانساي الواقع على جزيرة اصطناعية في خليج أوساكا بعد قطع طريق السكك الحديدية والطرق بسبب الإعصار، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

واضطر الكثير من الأشخاص إلى النوم في بهو المطار.

وضرب الإعصار بعض مناطق غرب اليابان بأمطار غزيرة ، حيث تم تسجيل هطول 0ر304 مليمتر على مدى 6 ساعات في ناتشيكاتسورا ، بمقاطعة واكاياما ، و 0ر190 مليمتر في أيابي ، بمقاطعة كيوتو.

وواصلت وكالة الأرصاد الجوية التحذير من هطول أمطار غزيرة في شرق ووسط وغرب اليابان وحثت السكان على البقاء في حالة تأهب تحسبا لفيضانات خطيرة محتملة وانهيارات أرضية ورياح قوية.


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