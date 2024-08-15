خالد بيبو: هناك من يتعجل رحيلي عن الأهلي «هذه وظيفة مش ورث»

رد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي على الأنباء التي تتكهن برحيله عن الجهاز الفني للفريق بنهاية منافسات الموسم الجاري

صرح بيبو عبر قناة أون تايم سبورتس "الكلام لن يتوقف سواء سلبا أو إيجابا، الموسم كان مهما بالنسبة لي، فزنا تقريبا بكل البطولات".

وأضاف "متواجد في الأهلي كموظف وعمل مش ورث بل وظيفة أحبها، وبالتأكيد سأرحل يوما ما وانتقل إلى مكان آخر، هناك من يستعجل رحيلي أكثر من استعجالي على الاستمرار، ومهتمون جدا بالموضوع".

ووجه بيبو رسالة بقوله "لا ترهقوا أنفسكم، سأرحل في أي وقت، من الوارد غدا أو بعد سنة أو سنوات، ولكن سأؤدي دوري في الأهلي بأي منصب".

وأتم خالد بيبو تصريحاته في سياق آخر "بطولة الدوري هذا الموسم كانت مهمة وصعبة في ظل ضيق الوقت وتلاحم المباريات، ولكن اللاعبين كانوا رجالا، وحسم اللقب منحنا فرصة لعدد من اللاعبين الشباب الذين أتمنى لهم التوفيق ومشاركة أكبر في المستقبل".