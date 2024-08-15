نورهان المرشدي تطرح أغنية فرصة كمان

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طرحت المطربة نورهان المرشدي، أغنية جديدة تحمل اسم "فرصة كمان" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوى، وميكس وماستر وهندسة صوتية هانى محروس.

وتقول كلمات الأغنية: "ادي الباب مفتوح اتفضل ضاع العمر وايه اللي اتفضل أنا من غيرك أحسن جدا أنا من غيرك أفضل، ادي الباب مفتوح ع الاخر واحنا خلاص جايبين م الاخر وسع من سكتي وإتاخر أنا جنبك، مش هفضل فرصة كمان لا ياحبيبي ياما ادينا زمان".



وتأتى أغنية فرصة كمان بعد اكتشاف المنتج هانى محروس المطربة نورهان المرشدى وتعاونهم سويا في عدد من الأغانى الناجحة ومنها "باب الطيابة" وأغنية "طبعك غلاب".