اليونسكو تحذر من أزمة مع منع المدارس الأفغانية تعليم الفتيات للعام الثالث

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الخميس عن قلقها العميق حيال الأزمة التعليمية المستمرة في أفغانستان، حيث يستمر الحظر على التعليم الثانوي للفتيات للعام الثالث على التوالي.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، في بيان: "اليوم، أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر تعليم الفتيات والنساء فوق سن الثانية عشرة. يجب أن يكون الجميع قلقا بشأن هذه الحالة".

ووفقا لبيانات جديدة لليونسكو، حرمت 4ر1 مليون فتاة أفغانية بشكل متعمد من التعليم الثانوي والعالي في البلاد.

وتظهر البيانات زيادة قدرها 300 ألف منذ الإحصاء السابق الذي أجرته اليونسكو في أبريل 2023.

وأضافت أزولاي: "لا يمكن التفاوض أو التسوية بشأن حق التعليم. يجب على المجتمع الدولي أن يبقى متفاعلا بالكامل حتى تتم إعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات والنساء الأفغانيات دون شروط".

وعلى مدى ثلاث سنوات، عملت اليونسكو على تنفيذ برامج تعليمية بديلة، بما في ذلك المبادرات المجتمعية لمحو الأمية والتعلم عن بُعد عبر الراديو والتلفزيون، حسبما ذكرت المسؤولة في الأمم المتحدة. ومع ذلك، تقول المنظمة إن هذه التدابير لا يمكن أن تحل محل التعليم في الفصول الدراسية الرسمية.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت حركة طالبان المتشددة حظرا على تعليم الفتيات والنساء بعد المدرسة الابتدائية. ومع ذلك، لا تزال النساء والفتيات في بعض مناطق البلاد يحضرن المدارس الدينية، بالإضافة إلى مدارس القبالة والتمريض.

ويشار إلى أن حكومة طالبان غير معترف بها دوليا.