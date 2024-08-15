جانتس لـ نتنياهو: كن شجاعا وتوقف عن اللعب بمصير إسرائيل

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن زعيم حزب معسكر الدولة بيني جانتس قوله إنه "لا مزيد من الوقت لمخطوفينا في غزة"، مخاطباً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول: "كن شجاعا ولو لمرة واحدة وتوقف عن اللعب بمصير إسرائيل".

وفي وقت سابق، أفاد الموقع الإسرائيلي نقلاً عن مسئولين كبار قولهم إن "قمة الدوحة هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس".

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض إنه يعتقد أن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يحدث خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب دولي وإقليمي لهذا الرد في الوقت الذي انطلقت فيه جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وأعرب مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عن اعتقاده أن إيران لم تتراجع عن تهديدها بشن هجوم على إسرائيل، وربما باستخدام من وصفهم بوكلائها في المنطقة.

وبشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي انطلقت في الدوحة اليوم الخميس، قال كيربي إن واشنطن تحث كل الأطراف على الجلوس إلى طاولة مفاوضات غزة.

وفي السياق، قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الجهود العسكرية الأميركية لدعم الدفاع عن إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض أن الفريق أطلع الرئيس ونائبته أيضا على الجهود الدبلوماسية المستمرة لتهدئة التوتر الإقليمي، وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.