الرئيس الفلسطيني بعد إعلانه توجهه لقطاع غزة: أتوجه مع القيادة الفلسطينية وأطالب بتأمين وصولنا

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، التوجه مع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، داعياً مجلس الأمن إلى تأمين وصولهم إلى هناك.

وقال أبومازن، في كلمة أمام البرلمان التركي: "أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة"، داعياً "مجلس الأمن إلى تأمين وصولنا إلى قطاع غزة"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأكد أبومازن في كلمته أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين"، مشددا على أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها الأبدية القدس الشريف".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن "الوحدة الوطنية الفلسطينية أقصر طريق لتحقيق الانتصار على العدو"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لن يقبل باحتلال إسرائيل لشبر واحد من غزة أو الضفة الغربية".

وتابع: "إسرائيل تشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني. هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة هو اجتثاث الفلسطينيين من أرضهم"، مؤكدا: "نتبنى المقاومة السلمية فإمكانياتنا لا تتيح لنا أكثر من ذلك".

وأشار إلى أن أمريكا استخدمت الفيتو 3 مرات في مجلس الأمن لمنع وقف الحرب، مطالبا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار فورا وسحب قوات الاحتلال من غزة وتنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية".



