 كارمن سليمان تسجل فيديو تيك توك مع جمهور مهرجان القلعة - بوابة الشروق
الجمعة 16 أغسطس 2024 1:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

كارمن سليمان تسجل فيديو تيك توك مع جمهور مهرجان القلعة

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:57 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:57 م

قدمت الفنانة كارمن سليمان في حفلها بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ٣٢، أغنية «يا حرام معلش»، التي قدمتها في ألبومها الأخير.

وحرصت كارمن على تقديم فيديو تيك توك مع جمهور مهرجان القلعة، على أنغام أغنية «يا حرام معلش»، وسط تفاعل من الجمهور. وافتتحت كارمن حفلها في مهرجان القلعة، بأغنية «يا جمالك»، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

يذكر أن الدورة ٣٢ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار ١٤ يوم وتقام فى الفترة من الخميس ١٥ اغسطس حتى الأربعاء ٢٨ أغسطس وتضم ٣١حفلا متنوعا على مسرح المحكى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك