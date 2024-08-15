كارمن سليمان تسجل فيديو تيك توك مع جمهور مهرجان القلعة

قدمت الفنانة كارمن سليمان في حفلها بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ٣٢، أغنية «يا حرام معلش»، التي قدمتها في ألبومها الأخير.

وحرصت كارمن على تقديم فيديو تيك توك مع جمهور مهرجان القلعة، على أنغام أغنية «يا حرام معلش»، وسط تفاعل من الجمهور. وافتتحت كارمن حفلها في مهرجان القلعة، بأغنية «يا جمالك»، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

يذكر أن الدورة ٣٢ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار ١٤ يوم وتقام فى الفترة من الخميس ١٥ اغسطس حتى الأربعاء ٢٨ أغسطس وتضم ٣١حفلا متنوعا على مسرح المحكى.