محافظ بني سويف يوجه بسرعة صرف مساعدة مالية عاجلة لسيدتين لتحسين ظروفهما المعيشية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي مع المواطنين بحضور المعنيين من الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب المحافظ ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات ومديري عموم الإدارات المختصة. وخلال اللقاء، تم مناقشة حلول المشكلات وتلبية شكاوى ومطالب المواطنين ضمن إطار القانون وما هو متاح من إمكانيات، حيث يتم الاتفاق على الحلول وتنفيذها في أسرع وقت.

تناول "لقاء اليوم" مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاعات خدمية حيوية، إلى جانب بعض المطالب الحياتية لعدد من المواطنين الذين يعانون من ظروف صحية واجتماعية صعبة. وقد كلف المحافظ رئيس مدينة سمسطا بالمعاينة على الطبيعة لشكوى مواطن يطالب بتوصيل أعمدة كهرباء بالقرب من منزله، مع التأكد من عدم وجود مخالفات بناء قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتلبية مطلب المواطن ضمن إطار القانون.

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين من قرية باروط حول تسرب المياه إلى بعض المنازل المنخفضة المستوى بسبب خزانات الصرف الصحي الأهلية، كلف المحافظ مكتبه بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية لتعميم وضع ملصق على المنازل بالقرى التي تعتمد على كسح الخزانات الأهلية، يحتوي الملصق على موعد آخر كسح لتجنب تفاقم المشكلة حتى يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية كحل نهائي.

كما وجه المحافظ رئيس شركة المياه ووكيل الطرق والنقل ورئيس الوحدة المحلية بإجراء معاينة ودراسة فنية لوضع شارع فكري مجاهد المتفرع من شارع الروضة بمدينة بني سويف، لتحسين حالة الشارع من خلال إدراجه في خطة رفع كفاءة الشوارع، وذلك استجابة لمطلب بعض سكان الشارع. وكلف أيضًا مسؤولي الري والأملاك ورئيس مدينة الفشن ومديرة المجالس واللجان باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكوى مواطن من قرية شنرا، بشأن تعدي بعض الأهالي بالبناء المخالف على قطعة أرض تزيد عن 9 أفدنة، والتي يمكن الاستفادة منها في المنفعة العامة.

وفي ختام اللقاء، قرر المحافظ صرف مساعدة مالية لسيدتين تعانيان من ظروف اجتماعية صعبة، ووجه التضامن الاجتماعي بالتعامل مع الحالتين وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى معيشتهما، بالتعاون مع المجتمع المدني والتنسيق مع الوزارة، مشددًا على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات والدعم الذي تم توفيره.