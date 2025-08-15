سلاف فواخرجي تشيد ببيان فناني مصر ضد التصريحات بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى

أشادت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بالبيان الصادر عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، والذي رفض التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى".

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "بيان فناني مصر باسم جموعهم وبتوقيع نقيبهم يُحترم. حمى الله مصر وشعبها وفنانيها، وأدام عليها الأمن والأمان والكرامة".

وأضافت: "لطالما كان النقيب د. أشرف زكي خير سفير لبلده، ومثالًا للإعجاب والتقدير والاحترام، وسندًا حقيقيًا لجميع الفنانين المصريين، مدافعًا شرسًا عنهم، مانعًا المساس بأسمائهم وفنهم، محافظًا على حقوقهم وكرامتهم كُرمى لاسم بلده، وكل بلد يسمو بمبدعيه".

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومجلس الإدارة، قد أصدروا بيانًا يرفض ما تروج له وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن حلمهم التوسعي المزعوم بتأسيس "دولة كبرى" تشمل الأراضي الفلسطينية وأجزاء من مصر والأردن. وجاء في البيان: "باسم جموع الفنانين المصريين نشجب ونستنكر وندين تلك التصريحات غير المسؤولة التي تجرأ إعلام الكيان الصهيوني على ترويجها علنًا بإيعاز من مجلس وزرائه مجرمي الحرب".