إسبانيا تكافح ما لا يقل عن 16 حريق غابات كبير

أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن رجال الإطفاء في إسبانيا واصلوا مكافحة حرائق غابات كبيرة في 16 موقعا على الأقل، اليوم الجمعة، في وقت تئن فيه البلاد تحت وطأة أحد أكثر فصول الصيف تدميرا حتى الآن.

وقالت الوزارة إن عشرات الحرائق الأصغر تشتعل أيضا في عدة مناطق.

وصرح وزير الداخلية فرناندو جراند مارلاسكا، لهيئة الإذاعة الإسبانية الرسمية (آر تي في إي) بأن الدولة ستوفر جميع الوسائل اللازمة لمكافحة الحرائق.

وحذر الوزير من أن خطر اندلاع مزيد من حرائق غابات لا يزال مرتفعا بسبب استمرار موجة الحر والجفاف.

ووفقا لتقديرات رسمية، دمرت الحرائق 157 ألف هكتار من الغابات والأراضي العشبية في إسبانيا منذ بداية العام، منها 115 ألف هكتار احترقت خلال شهر أغسطس وحده حتى الآن.

وتم إجلاء ما لا يقل عن 12 ألف شخص من منازلهم في المناطق الأكثر تضررا في قشتالة وليون، وجاليسيا، وإكستريمادورا، في الوقت الذي تشتعل فيه أسوأ الحرائق في شمال غرب البلاد، الذي يتميز بتعداد سكاني منخفض نسبيا.

وفي الوقت ذاته، يواصل رجال الإطفاء محاولات السيطرة على أكبر حريق غابات تم تسجيله في إسبانيا على الإطلاق، والذي دمر بالفعل نحو 38 ألف هكتار في منطقة زامورا.

ولقي 3 من رجال الإطفاء حتفهم هذا الشهر أثناء مكافحة الحرائق. ويتردد أن العديد من فرق الطوارئ منهكة بعد ممارستها العمل لمدة تصل إلى 20 ساعة متواصلة.