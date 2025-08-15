مرسال تدعم المرضى المغتربين بدار ضيافة تستوعب 65 مريضا ومرافقا

تقدم دار ضيافة مرسال، التابعة لمؤسسة مرسال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خدمات إقامة للمرضى المغتربين من محافظات بعيدة أو دول أخرى، تستوعب الدار 65 مريضًا ومرافقًا في وقت واحد بطاقة استيعابية ٢٢ غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة، مع توفير خدمات إقامة متكاملة تشمل الوجبات والدعم النفسي.

وخلال النصف الأول من عام 2025 حتى يوليو، استقبلت الدار 2200 حالة مرضية مع 3000 مرافق، بإجمالي 5100 ليلة إقامة، مع تقديم 15 ألف خدمة متنوعة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

تشمل الخدمات ثلاث وجبات يومية مع مراعاة الاحتياجات الغذائية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية مثل مكتبة وغرفة ألعاب وحفلات دورية للأطفال ومرافقيهم.

على الصعيد الطبي، تعتمد الدار نظام تقييم للحالات وتوفر خدمات الطوارئ والإسعاف، كما تسهل حجوزات المستشفيات وكذلك توفير سيارة لنقل المرضى، إلى جانب مساعدات اجتماعية مثل خدمات الانتقال وتوفير الملابس.

من جهته، قال نايل نبيل، مدير إدارة دار الضيافة بمؤسسة مرسال، إن الدار تعمل من يناير 2019، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى في هذا العام ثم تم افتتاح باقي الدار في عام 2021، مشيرا إلى أنه بالمرحلة الأولى للتشغيل تم البدء بخدمات الإقامة والنظافة والتعقيم اليومي للغرف وغسيل الملابس ووجبات الغداء كوجبة جاهزة من مطعم متعاقد معه، ثم تم تطوير الخدمات لتصل إلى تقديم جميع الوجبات «فطار، غداء، عشاء» وتقديم خدمة الانتقالات.

ولفت إلى أنه تم التعاون مع 32 مستشفى لاستقبال حالات منهم، لافتا إلى وضع خطة مستقبلية للتواصل مع عدد من المستشفيات الكبرى بالقاهرة للتعاون لاستقبال الحالات من خلالهم بخطابات تحويل مباشرة للدار.

كما أكدت هبة راشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مرسال إن المؤسسة لديها دار ضيافة بمثابة مقر لإقامة المرضى المغتربين الذين يتلقون علاجهم بالقاهرة وليس لهم مقر إقامة ولا يستطيعون تحمل تكلفة الإقامة، مشيرة إلى أن الدار تستقبل سنويا أكثر من 4000 مريض مغترب ومرافقيهم.