محمد محيي يتعاون مع الملحن مدين في أغنية «ما بقتش شبهي»

يتعاون الفنان محمد محيي مع الملحن مدين في أغنية جديدة بعنوان "ما بقتش شبهي "، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات مصطفى مرسي، ألحان مدين، وتوزيع بيرم.

كما يستعد محيى لطرح أغنية جديدة بعنوان " بعدنا"، وهي خامس أغنيات ألبومه الجديد " بتاع زمان"، كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم.

ويتعاون محيي فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، محمد رحيم، فهد، وليد سعد، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، محمد العشي، رفيق عاكف، حسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.