وزير الثقافة تفتتح المعرض الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا

عبد الدايم: سلسلة كنوز متاحفنا تروي قصة التاريخ الفني للحضارة الإنسانية

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، المعرض الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا، والذي يأتي تحت عنوان مختارات من الفن الأوروبي، وذلك بمجمع الفنون بالزمالك "قصر الأميرة عائشة فهمي".

جاء ذلك بحضور رامون كاساريس سفير إسبانيا بمصر، وكانديو كربيس إيسترادا المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان مدير المجمع، وعدد من التشكيليين والمهتمين والنقاد.

وأعلنت "عبد الدايم" سعادتها باستئناف نشاط المعارض الفنية، والتي تعد إحدى وسائل تنمية الحس والارتقاء بالوجدان، مشيرة إلى أن سلسلة معارض كنوز متاحفنا تتيح الفرصة لإعادة اكتشاف الإبداعات التشكيلية التي تروي أجزاء من قصة التاريخ الفني للحضارة الإنسانية.

ووجهت الدعوة لكافة شرائح المجتمع خاصة الشباب، لزيارة المعرض والاطلاع على ثروات مصر الفنية النادرة، باعتباره فرصة حقيقية للتعرف على ألوان من التوجهات التشكيلية التي سادت قارة أوروبا خلال القرنين الـ18 والـ19.

يشار إلى أن معرض مختارات من الفن الأوروبي يستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، ويضم أكثر من مائة عمل فني تم اختيارها من المقتنيات الخاصة بمتاحف الجزيرة، وتتنوع بين التصوير الزيتي والنحت لكوكبة من المبدعين العالميين منهم: بول جوجان، رودان، كلود مانيه، إدوارد مانيه، رينوار وألفريد سيسلي وديجا وغيرهم.