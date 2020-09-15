تحدث عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن أنباء دخول ناديه في مفاوضات مع إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، ورينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال بسيوني، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "تعامل بيراميدز مع الأندية يقوم على أساس الاحترافية والاحترام، النادي لا يأخذ أي لاعب من وراء ناديه".

تابع: "لو هناك لاعب نحن في حاجة فنية له من النادي الأهلي، فنحن نطرق الباب وعلاقتنا جيدة بهم، أما فيما يخص رينيه فايلر فأعتقد أن البيان كان واضحًا ردًا على ذلك، وقلنا لا تزجوا باسم بيراميدز في مثل هذه الشائعات".

وأوضح: "نحن وصلنا لمرحة من التدني من أجل جلب الأنظار، وأن يزج باسمنا في أي شئ، ونسينا أن الكرة للمتعة وليست للتناحر".

وشدد: "عقد أنتي تشاتشيتش المدير الفني الكرواتي مستمر للموسم المقبل، وبيراميدز مستقر فنيًا وإداريًا، حاليًا، ولا نتخذ أي قرار بطريقة انفعالية أو عشوائية".

وأضاف: "تشاتيش قدم مستوى جيد في إفريقيا وفي كأس مصر، والأمور لا تؤخذ بطريقة إنفعالية، هناك مستشار فني ومدير رياضي وندرس الأمر بهدوء".

وواصل: "من الوارد أن يرى أحد أن اهتزاز نتائج الفريق يُحتم رحيل المدرب وهذا لا نأخذ به، لأنه في بعض الأحيان نواجه سوء توفيق".

وعن تفاوض بيراميدز مع إيهاب جلال، اختتم تصريحاته قائلا: "التصريح الذي خرج منه هو يسأل عنه شخصيا، هو مدرب متعاقد مع المقاصة ولو لدينا أي نية في تغيير المدرب أو وجود ترشيحات جديدة فنحن نسلك الطرق الشرعية دائمًا".