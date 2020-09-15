كبير مستشاري بومبيو: البحرين والإمارات تقودان الشرق الأوسط الجديد

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، وكبير مستشاري ووزير الخارجية الأمريكي، براين هوك، إن اتفاقيات السلام مع إسرائيل مقاربة واقعية للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها مقاربة منطقية.



وأضاف هوك، خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، وعززت العلاقات الدولية وعززت العلاقات مع إسرائيل والإمارات»، واصفًا توقيع اتفاقية السلام بين البلدين بـ«اللحظة التاريخية».



وأكد أن العالم يشهد نشأة شرق أوسط جديد، وأن هناك قادة مثل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يستثمرون في شعوبهم والمستقبل، بينما إيران لا تستثمر بشعبها ولا المستقبل.



وذكر كبير مستشاري ووزير الخارجية الأمريكي، أن إيران يسود بها العنف الطائفي والفساد، مؤكدًا أن البحرين والإمارات اليوم تقودان الشرق الأوسط الجديد.



ورعت الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.