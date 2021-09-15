قيس سعيّد: عديدون عرضوا علي ملفاتهم ليكونوا وزراء ونافقوني لساعات

ذكر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه خبراء في القانون يوم الثلاثاء أن عدة أشخاص عرضوا عليه ملفاتهم لشغل حقائب وزارية في الحكومة القادمة، مؤكدا أن لا هدف لهم غير المنصب.

وأضاف سعيد أن كثيرين اليوم يتساءلون عن الحكومة وموعد تشكيلها، وقال: ''عند اختيار أعضاء الحكومة رأيت العديد من الملفات يريدون منصب وزير أو أي منصب آخر.. يتحادثون معي بالساعات.. لم أتصور أن يصل النفاق إلى هذه الدرجة.. ساعة ونصف الساعة وهو يكذب''.

وتابع: ''لا أتكلم مع السراق الذين نكلوا بالشعب.. قالوا حيرة.. حيرة من ماذا''.

كما تطرق في حديثه إلى شركات اللوبيينغ، مشيرا إلى شخص لم يذكره، بأنه "توجه لشركة لوبيينغ وأبرم عقدا بثلاثة مليارات دينار (قرابة مليون يورو) ضد الدولة التونسية".

وأضاف: "لست منهم.. قلتها مرارا وأعيدها.. أنا زاهد في الدنيا ولست زاهدا في الدولة التونسية''.