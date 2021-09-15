الصين تهدد بريطانيا بعد قرار منع سفيرها من دخول البرلمان

هددت بكين الحكومة البريطانية باتخاذ إجراء انتقامي ردا على قرار رئيسي غرفتي البرلمان بمنع السفير الصيني من دخول البرلمان البريطاني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء "ندين بشدة هذه الخطوة، وعلينا أن نرد عليها ونتخذ الإجراءات الملائمة"، دون الاشارة إلى طبيعة هذه الإجراءات.

واتهم المتحدث البرلمان بالسماح" لنواب معاديين للصين" بالاضرار بالعلاقات الثنائية، وطالبه بالعدول عن قراره.

وكانت وسائل الاعلام البريطانية قد ذكرت أمس الثلاثاء أن رئيسي مجلس العموم واللوردات اتفقا سويا على منع السفير الصيني زهينج زيجوانج من الدخول في ظل التوترات الدبلوماسية بين الدولتين.

وتأتي هذه الخطوة عقب فرض عقوبات صينية بحق عدة نواب بريطانيين، بعد أن فرضت بريطانيا بجانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا إجراءات عقابية على المسؤولين عن قمع مسلمي الويغور في شينجيانج.

وشددت رئيس مجلس العموم ليندسي هولي على أنه من غير اللائق استقبال السفير البريطاني في البرلمان" في الوقت الذي تفرض فيه بلاده عقوبات على بعض أعضائنا".