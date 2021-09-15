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ضبط الحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان شمال غرب البلاد عصابة امتهنت خطف المهاجرين غير الشرعيين، وطلب الفدية من ذويهم لتحريرهم.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بأن "الحرس الثوري تمكن من ضبط عصابة تنشط في تهريب البشر، تختطف المهاجرين غير الشرعيين وتعذبهم وتبتزهم عبر طلب الفدية من عوائلهم".

وأضافت أن "قوات الحرس الثوري اشتبكت مع أفراد العصابة، واعتقلت 5 منهم فيما قتل أحدهم خلال الاشتباك".

وأشارت إلى أنه "تم العثور على 3 أسلحة حربية وذخيرة"، لافتة إلى أنه "تم إطلاق سراح 30 رهينة، تظهر آثار التعذيب على أجسادهم".