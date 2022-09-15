السعودية وكازاخستان يسعيان لتعزيز ثقافة الحوار والتصدي للكراهية

أشاد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مبينا المشاركة المميزة للمملكة في أعمال المؤتمر السابع المنعقد في كازاخستان الذي يسعى لتحقيق التعاون المثمر للتصدي للكراهية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، رئيس وفد المملكة في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية السابع الذي يقام حاليا بمشاركة أكثر من 100 وفد من 60 دولة، بالعاصمة نور سلطان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس.

ومن جهته أشاد وزير الشؤون الإسلامية السعودي، بحرص كازاخستان على تعزيز الحوار ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين أتباع الأديان العالمية والتقليدية عبر إطلاق المؤتمرات العالمية للحوار وتبادل الآراء لنشر التسامح، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية وقيادتها ، تعمل وتسعى جاهدة مع الدول كافة لتعزيز ثقافة الحوار وإرساء دعائم الأمن العالمي والتصدي لخطابات الكراهية التي تدعو لها الجماعات المتطرفة.