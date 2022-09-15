الأمم المتحدة تدعم دعوة شيخ الأزهر للقادة الدينيين لمناقشة مسئولياتهم تجاه الكوارث

أكد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل أنخيل موراتينوس، دعمه لدعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للقادة الدينيين للاجتماع ومناقشة مسئولياتهم تجاه الكوارث الأخلاقية والبيئية.

وأشار الأزهر - في بيان اليوم الخميس - إلى أن موراتينوس، كتب تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أؤيد دعوة فضيلة الإمام الطيب، شيخ الأزهر لعقد اجتماع للرموز الدينية لمناقشة مسؤولياتهم ومسؤوليات أصحاب القرار في مختلف المجالات في معالجة الكوارث الأخلاقية والطبيعية التي تهدد مستقبل البشرية".

وكان فضيلة الإمام الأكبر، قد دعا خلال كلمته أمس الأربعاء، بالمؤتمر السابع لزعماء الأديان في كازاخستان، لانعقاد لقاء خاص برموز الأديان يتدارسون فيه بصراحة ووضوح ماذا عليهم وماذا على غيرهم من القادة والسياسيين وكبار الاقتصاديين، من الواجبات والمسؤوليات حيال الكوارث الأخلاقية والطبيعية، والتي باتت تهدد مستقبل البشرية بأكملها.