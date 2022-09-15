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رسميا.. رئيسة وزراء السويد تستقيل من منصبها

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 12:33 م

قدمت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، اليوم الخميس، استقالتها رسميا بعد فوز كتلة أحزاب اليمين بأغلبية ضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن أندرسون اجتمعت بأندرياس نورلين، رئيس البرلمان السويدي، المكون من 349 مقعدا، لإبلاغه رسميا بالاستقالة، فيما من المقرر أن تستمر أندرسون في مهام تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

ومن المتوقع أن يطلب نورلين من زعيم حزب المعتدلين، أولف كريسترسون، تشكيل ائتلاف حاكم، بعد حصول كتلة أحزاب اليمين على 176 مقعدا، مقابل 173 مقعدا حصل عليه التكتل اليساري بقيادة أندرسون.


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