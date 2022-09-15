رئيس الفلبين يعتزم زيارة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت الرئاسة الفلبينية، أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن، يعتزم زيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 18 حتى 24 سبتمبر الجاري؛ للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة تريكسي كروزأنجليس - حسبما أوردت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة أمام الجمعية العامة يوم 20 سبتمبر الجاري، وأن يتناول خطابه جهود الفلبين للتعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتنعقد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بداية من يوم 20 من الشهر الجاري، وسيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من بين الشخصيات التي ستلقي خطابا أمام الجمعية.