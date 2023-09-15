وزير ألماني: أمامنا أسبوع أو اثنان للبت في إرسال صواريخ تاوروس لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تبت في مسألة إرسال صواريخ تاوروس بعيدة المدى لأوكرانيا قبل أسبوع أو اثنين.



ومنذ فترة طويلة، تطالب كييف بالصواريخ الألمانية التي يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر، قائلة إنها مطلوبة لضرب مواقع روسية وتعزيز فرص هجومها المضاد.



ولكن المستشار الألماني أولاف شولتس لم ينفذ الطلب حتى الآن وسط مخاوف من جانب حلفاء كييف الغربيين، أن مثل هذه الأسلحة تستطيع أن تضرب الأراضي الروسية، وهو ما من شأنه أن يصعد الحرب.



وقال بيستوريوس في مؤتمر بمدينة مونستر الألمانية اليوم الجمعة، "إذا استغرقت المسألة أسبوعا أو اثنين آخرين، لاتخاذ قرار، لا يمكننا فعل شيء لتغيير الأمر".



وأضاف الوزير أن هذا لا يعني أي تردد من جانب برلين، ولكن كل ما هنالك أن الحكومة الاتحادية تدرس العواقب.



وأوضح: "يجب أن تظهر ألمانيا هذا المستوى من التعقل، حتى إذا كان يصعب فهم هذا على أصدقائنا الأوكرانيين".



ووصف وزير الدفاع الألماني صواريخ تاوروس بأنها "منتج صناعي شديد التعقيد.. لا نتحدث هنا عن برمجة ماكينة قهوة". وأضاف أن ألمانيا لديها "نحو 500 " صاروخ، نصفها تقريبا بحاجة إلى شكل من الإصلاح أو التحديث أو إعادة البرمجة.