زعيم الخضر في ألمانيا يتوقع قرارا سريعا بشأن تسليم صواريخ تاوروس لأوكرانيا

يتوقع رئيس حزب الخضر في ألمانيا، أوميد نوريبور، اتخاذ قرار سريع بشأن تسليم صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا.

وقال نوريبور مساء أمس الخميس، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف)، إنه يفترض أن "الإعلان عن تسليم تاوروس - حيث هناك حاجة إليها - سيحدث بالفعل بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يتعين توضيحها، ومناقشات يتعين إجراؤها مع شركاء، مؤكدا أن ذلك سيحدث بسرعة.

ولم يقبل نوريبور الحجة القائلة بأن صواريخ "تاوروس" يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية، مشيرا إلى أنه يمكن على سبيل المثال استهداف أراض روسية من خاركيف في شمال شرق أوكرانيا بأسلحة ذات مدى أقل.

وتطالب أوكرانيا بصواريخ "تاوروس "منذ فترة طويلة. وأبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تحفظا إزاء المطلب، حيث يريد على الأرجح استبعاد شن هجمات على الأراضي الروسية، والتي قد تدفع روسيا إلى الانتقام.

ودعا نواب برلمانيون من أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهم أندرياس شفارتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وأنتون هوفرايتر (حزب الخضر)، وماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان (الحزب الديمقراطي الحر) في رسالة إلى شولتس إلى تسليم صواريخ "تاوروس" لكييف.