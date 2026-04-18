واصل فريق توتنهام نتائجه السلبية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تعادل مساء اليوم السبت مع برايتون بنتيجة 2-2، ضمن مباريات الجولة 33 للمسابقة.

وبادر توتنهام بالتسجيل عن طريق بيدرو بورو في الدقيقة 39، ثم تعادل كارو ميتوما النتيجة لبرايتون في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني المثير، نجح تشافي سيمونز من تسجيل الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 77، لكن لم تدم فرحة أصحاب الأرض كثيرا ليسجل برايتون الهدف الثاني والقاتل في الدقيقة 90+5.

وبهذه النتيجة، يظل توتنهام في المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

ويغيب توتنهام عن الانتصارات في الدوري الإنجليزي منذ 114 يوما (كان آخر انتصار يوم 25 ديسمبر ضد كريستال بالاس).

