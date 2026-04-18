بيراميدز يهزم حلوان العام وديا استعدادا للزمالك

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه نادي حلوان العام، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

وواجه بيراميدز نظيره حلوان العام استعدادً لمباراة الزمالك المقبلة واستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز ونهائي كأس مصر.

انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون مقابل سجله عودة فاخوري، وفي الشوط الثاني أضاف الفريق ثلاثة أهداف عن طريق فيستون ماييلي وإيفرتون داسيلفا ومروان حمدي.

وخاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمد حمدي إبراهيم - أحمد سامي - أسامة جلال -كريم حافظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - مهند لاشين - مصطفى فتحي - ناصر ماهر - عودة فاخوري

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وفي الشوط الثاني خاضه بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: محمد الشيبي - حامد حمدان - أسامة جلال -كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وأجرى المدير الفني عدة تبديلات في هذا الشوط بنزول مروان حمدي ودودو الجباس بالإضافة إلى المغربي وليد الكرتي، والمدافع الشاب زياد شاكر.