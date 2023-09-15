قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الوضع المأساوي الناجم عن العاصفة دانيال وما أحدثته من فيضانات مدمرة، لا يزال كما هو عليه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «الحكاية»، مساء الجمعة، أن عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث تسير رغم التحديات المتمثلة في الطرق والمواصلات، وفي إتساع الرقعة الجغرافية للكارثة.



وأشار إلى أنّه لم يرَ طيلة حياته فيضانات بهذا الحجم كونه نشأ في إحدى المناطق المنكوبة، مؤكدا أن هذا أمر جديد يمر على المنطقة للمرة الأولى.



ووصف ما حدث بأنه أمر إلهي يفوق التوقعات وقدرات الدولة الليبية، جراء كميات الأمطار التي هطلت بغزارة، فيما من المعروف عن ليبيا أن الأجواء المناخية تعتبر جيدة، لكن ما حدث أمر جديد بشكل كبير.



ولفت إلى أن كميات الأمطار التي هطلت في ليلة واحدة تماثل ما كان يهطل لسنتين أو ثلاث سنوات، موضحا أن وادي درنة يرتفع عن المدينة بنحو 450 مترا، كما أن نسبة انحدار الوادي تزيد عن 45 درجة.



وتعرضت ليبيا لإعصار مدمر، أسفر عن فيضانات جرفت أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية،وقد مات الآلاف بينما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.