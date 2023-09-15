سجل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، رقمًا سلبيًا بعد خسارة الفريق الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وفاز فريق اتحاد العاصمة بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف.

وخسر السويسري كولر لقبه الثاني مع الأهلي منذ توليه القيادة الفنية للفريق في صيف 2022، حيث توج بـ 5 ألقاب مع الفريق الأحمر من أصل 7 بطولات لعبها حتى الآن.

وكانت البطولة الأولى التى خسرها كولر مع الأهلي، هي كأس العالم للأندية 2022 بعد خسارته أمام ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي.

كما أصبح كولر ثالث مدرب يخسر لقب السوبر الإفريقي مع الأهلي خارج مصر، بعد الإنجليزي آلان هاريس في 1994 والإسباني خوان كارلوس جاريدو 2015.

وكان أمام كولر فرصة تاريخية لكتابة التاريخ مع الأهلي حال الفوز على اتحاد العاصمة، حيث سيصبح أول مدرب يحقق 6 بطولات مع الفريق في موسم واحد.